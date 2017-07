"Minister Błaszczak, to jest jeden z najlepszych ministrów tego rządu, to jest człowiek, który rzeczywiście pracuje dla Polski" - powiedział Kaczyński. Jak dodał, minister ma oczywiście swoje poglądy, a te poglądy są - według Platformy - "nielegalne" i są "mową nienawiści".

Jak mówił, PiS nie ma zamiaru niszczyć bezpieczeństwa Polaków. "Wiem, że was to boli, wiem, że chcecie polskie społeczeństwo przekształcić tak, żeby można było nim manipulować, jak się chce, żeby grupki mniejszościowe mogły nim rządzić. To się wam nie uda" - oświadczył Kaczyński zwracając się do posłów Platformy.