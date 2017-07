"Pan minister Mariusz Błaszczak nie powinien ani dnia dłużej pełnić funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pan sekretarz stanu Jarosław Zieliński nie powinien ani dnia dłużej sprawować zaszczytnej funkcji zastępcy pana ministra" - podkreślił Budka.

Jego zdaniem, działalność ministra doprowadziła do spadku zaufania do polskiej policji wśród obywateli. "Zaufanie topnieje, ale nie na skutek tego, że tysiące polskich funkcjonariuszy narażają życie i zdrowie każdego dnia, by dbać o bezpieczeństwo Polaków ale tylko i wyłącznie dlatego, że nadzór nad nimi mają osoby niekompetentne, osoby, które nigdy nie powinny znaleźć się na tych miejscach. Osoby, które w działalności publicznej przede wszystkim kierują się odwetem politycznym, kierują się uprzedzeniami, a nie dobrem polskich obywateli" - powiedział.

"Chcielibyście, żebyście państwo zarówno oskarżali, jak i osądzali. Państwo chcecie, by Polacy byli inwigilowani właśnie dlatego, żeby złudne poczucie bezpieczeństwa było w waszych głowach, a nie głowach Polaków i właśnie dlatego pan powinien odejść. Właśnie dlatego Pan powinien sam złożyć ten urząd" - dodał.