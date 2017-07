Według Wiśniewskiego inwestorem, który chce uruchomić w Opolu zakład produkujący filtry, jest włoska UFI Filters. Prezydent poinformował, że wstępnie firma zatrudni około sto osób, a produkcja ruszy w 2018 roku. Będzie ona działała na terenie opolskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zdaniem Wiśniewskiego wybór włoskiej firmy to kolejny przykład tworzenia w Opolu silnego ośrodka gospodarczego. "Dzisiaj uczestniczymy w zakończeniu etapu budowy zakładu należącego do międzynarodowego giganta z branży motoryzacyjnej, jakim jest IAC, który zatrudni pięćset osób produkujących części na potrzeby znanych światowych marek w segmencie premium. Informacja o podjęciu decyzji o inwestowaniu w Opolu kolejnej firmy z tej branży to dobry i konkretny sygnał nie tylko dla miasta i jego mieszkańców, ale i szkół średnich oraz uczelni, w jakim kierunku warto się kształcić. To także informacja dla kolejnych inwestorów, że w Opolu można liczyć na dobry klimat dla inwestycji" - powiedział Wiśniewski.

Włoska UFI Filters jest producentem części dla światowych koncernów motoryzacyjnych. Z jej produktów wytwarzanych w 17 zakładach korzysta m.in. Ford, BMW, Fiat, GM, Hyundai, Volkswagen, PSA czy Nissan-Renault. (PAP)