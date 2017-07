Jakubiak: Przyjazd Donalda Trumpa do Polski to jasny sygnał dyplomatyczny

To jest fakt polityczny, że Donald Trump przyjeżdża do Polski, a nie do Niemiec czy Francji - powiedział we wtorek poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak. Jego zdaniem to jasny sygnał dyplomatyczny.