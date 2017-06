Pakistan: Liczba ofiar piątkowych ataków na targu wzrosła do 67

Do co najmniej 67 zabitych wzrósł w sobotę bilans ofiar piątkowych wybuchów w mieście Parachinar na północy Pakistanu - poinformowały władze. Do dwóch eksplozji doszło na zatłoczonym targu w pobliżu przystanku autobusowego.