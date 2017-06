W głosowaniu wzięło udział 432 posłów. Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, przeciw - jeden, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Chodzi o wnioskowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projekt "ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw". Jak głosi uzasadnienie, konieczność zmian wynika z założeń projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego.

"Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają na celu wyeliminowanie barier w ubieganiu się o finansowanie zwrotne - w ramach rządowego programu popierania budownictwa czynszowego oraz sygnalizowanych przez inwestorów problemów wynikających z eksploatacji lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach programu" - wyjaśnił PAP rzecznik prasowy MIB Szymon Huptyś.

Zmiany mają ułatwić inwestorom realizację przedsięwzięć poprzez dopuszczenie możliwości finansowania budowy mieszkań spółdzielczych lokatorskich. "Obecnie w ramach programu możliwe jest ubieganie się o finansowe wsparcie jedynie na budowę lokali mieszkalnych na wynajem. W ramach projektowanych zmian umożliwiono finansowanie budowy dodatkowych powierzchni użytkowych, które będą służyły zaspokajaniu potrzeb osób starszych (np. pomieszczeń rekreacyjnych czy ambulatoryjnych). Koszty związane z ich utrzymaniem będą ponosić najemcy w równych częściach" - poinformował rzecznik prasowy.

W noweli zrezygnowano z obowiązku "zawarcia w treści umowy pomiędzy kredytobiorcą a gminą zobowiązania, wskazującego minimalną liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia, których najemcami będą osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko na poziomie nie mniejszym niż 50 proc. wszystkich lokali".

Jak zaznaczył Huptyś, "w dużej mierze stanowiło to barierę uczestnictwa w programie dla społeczności lokalnych o niższym udziale rodzin z dziećmi". Preferencje dla osób wychowujących dzieci zostaną jednak zachowane dzięki wzmocnieniu wagi kryterium punktowego „adresowanie nowych mieszkań do osób wychowujących dzieci”, zawartego w rozporządzeniu.

W celu ułatwienia "montażu finansowego przedsięwzięć realizowanych w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego, podwyższono z 25 proc. do 30 proc. maksymalny poziom kwoty partycypacji najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego". Jak wyjaśnił Huptyś, "zapewnia to większą elastyczność rozwiązań, wymaganą na etapie finansowania kosztów budowy mieszkań. Powinno ono jednocześnie mieć pozytywny wpływ na utrzymanie relatywnie niskich czynszów w zasobach towarzystw budownictwa społecznego. Ponadto, doprecyzowano wzór do obliczenia kwoty zwracanej partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Jak przekazał rzecznik, "szczególnie ważną zmianą z punktu widzenia najemcy jest przyjęcie bardziej elastycznych zasad w przypadku przekroczenia przez najemcę określonych w ustawie progów dochodowych (m.in. zrezygnowano z obowiązku podwyższania stawki czynszu w przypadku niewielkiej nadwyżki uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe dochodów)".

Nowe przepisy podwyższają także limity dochodowe, uprawniające do najmu lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy "z budową lokalu było związane zawarcie umowy partycypacji, przewidującej udział partycypanta w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego na poziomie nie niższym niż 10 proc." - wyjaśnił Huptyś.

Uzasadnieniem dla tej zmiany jest fakt, że "nowelizacja ustawy z 10 września 2015 r., obniżająca poziom limitów dochodowych, mogłaby w niektórych sytuacjach powodować trudności w egzekwowaniu od najemcy należności wynikających z użytkowania mieszkania w przypadku utraty zatrudnienia przez jednego z członków gospodarstwa domowego" - dodał rzecznik. (PAP)