„To są najlepsze w tej chwili miejsca inwestycyjne” – powiedział minister podczas konferencji prasowej, wskazując na pełną infrastrukturę pokopalnianych terenów: drogową, energetyczną czy wodno-kanalizacyjną. Dzięki temu koszty nowych inwestycji na tych terenach mogą być niższe nawet o 15-30 proc.

„To jest warte podkreślania; zwrócimy się z takim hasłem do poszczególnych ambasad państw itd., robiąc konkretny katalog możliwości w tej dziedzinie. To daje duże szanse” – ocenił Tchórzewski. Według niego również podczas rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej widać, że podzielają oni podobny punkt widzenia w zakresie możliwości promocji inwestycyjnej pogórniczych terenów.

Minister przypomniał, że akceptując polski program pomocowy dla górnictwa, KE zgodziła się na publiczne wydatki do końca 2018 r. na działania związane z restrukturyzacją kopalń - a więc także na uporządkowanie terenów wokół kopalń. Według Tchórzewskiego, mogą one stać się „nową przestrzenią do zapraszania inwestorów”.

Wśród kluczowych walorów terenów pogórniczych szef resortu energii wymienił sieci energetyczne i dostępność dostaw energii nawet dla największych firm, co jest podstawą każdej działalności gospodarczej.

Według wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, zagospodarowanie byłych terenów kopalń pod nowe inwestycje mógłby wspomagać specjalny fundusz, oparty o środki unijne i krajowe. Na temat możliwości jego stworzenia strona polska podjęła rozmowy m.in. z Niemcami.

Zmienić ma się także organizacja Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), gdzie trafiają likwidowane zakłady oraz zbędny majątek kopalń – zarówno tereny, jak i nieruchomości. Minister Tchórzewski potwierdził, że jeszcze w czerwcu ma być powołany zarząd tej spółki nowej kadencji – trwa postępowanie konkursowe. Wśród kandydatów na stanowisko prezesa - jak informował wcześniej wiceminister Tobiszowski - jest prezes Katowickiego Holdingu Węglowego Tomasz Cudny.

Minister odniósł się także do niedawnego zatrzymania przez CBA i aresztowania wiceprezesa SRK Mirosława S., podejrzanego o przyjęcie 30 tys. zł łapówki od szefa firmy kooperującej z SRK.

„Traktujemy to jako pewną formę normalnego życia społecznego – są ludzie w porządku, a są ludzie, którzy decydują się na przestępstwa. Tak jest i będzie, ale dążymy do tego, żeby tego było coraz mniej i żeby świadomość nieuchronności kary musiała się pojawiać” – skomentował minister. Przypomniał, że w spółkach działają organy kontrolne, a departament kontroli w Ministerstwie Energii został rozbudowany z 4 do ok. 20 osób, które wyjaśniają wszelkie wątpliwości w spółkach i kierują sprawy do właściwych organów.