Projekt "Zmiany nazw ulic" jest inicjatywą warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber i koła naukowo-badawczego GIS Politechniki Wrocławskiej, które realizują go we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.źródło: ShutterStock

Likwidacja wciąż funkcjonujących w przestrzeni publicznej nazw podtrzymujących pamięć o totalitaryzmach to główne zadanie projektu "Zmiany nazw ulic", realizowanego we współpracy z IPN. Jego inauguracja odbyła się we wtorek w Sejmie.