To wyłącznie decyzja rady nadzorczej; nie wypada mi komentować decyzji rady - podkreślił prezes PZU Paweł Surówka, pytany, czy Małgorzata Sadurska wejdzie do zarządu kierowanej przez niego spółki. Dodał, że PZU to ogromna, międzynarodowa grupa, która wymaga różnego rodzaju kompetencji.