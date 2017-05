Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, autorstwa PSL, nazywany "godzina dla rodziny", przewiduje skrócenie czasu pracy do 7 godzin na dobę dla pracowników, którzy pełnią opiekę nad dzieckiem do lat 10, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Jeżeli oboje z rodziców lub opiekunów są zatrudnieni - zgodnie z projektem - z uprawnień będzie mógł skorzystać jeden z nich.

Na ubiegłym posiedzeniu Sejmu, klub PiS złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w czwartek. Poseł PiS Marek Ast przekonywał, że wprowadzenie propozycji PSL obciąży pracodawców.

Poseł Mieczysław Kasprzak (PSL) zaapelował w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie do posłów PiS, aby nie głosowali za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu. "Rozpocznijmy poważną dyskusję na temat czasu pracy Polaków, Polacy pracują o trzy godziny dłużej, niż przeciętnie w Europie" - zaznaczył. Poseł PSL wyraził też zadowolenie, że projekt ludowców jest popierany przez polityków Partii Razem.

Lider Partii Razem Adrian Zandberg powiedział, że jego ugrupowanie opowiada się za skróceniem czasu pracy do 35 godzin tygodniowo, dlatego popiera każdą inicjatywę, która idzie w tym kierunku. "Polscy pracownicy pracują zbyt długo, to odbija się negatywnie na ich życiu rodzinnym, na odpoczynku, ale też na efektywności polskiej gospodarki" - podkreślił.

"Jesteśmy tutaj, aby wesprzeć inicjatywę PSL, to dobry krok, w dobrym kierunku, którego efektem będzie polepszenie jakości życia rodzin, ale także pchnięcie Polski w kierunku rozwoju, opartego nie na wyzysku, tylko na innowacji i na zaangażowaniu" - powiedział Zandberg.

Zdaniem lidera Partii Razem, działanie PiS, który chce "utrącić" projekt w pierwszym czytaniu, to prowadzenie "polityki pod dyktando Business Centre Club, Lewiatana i organizacji, zrzeszających wielki biznes". "Chcemy zaapelować do posłów PiS, tych którzy mają jakąkolwiek, elementarną wrażliwość społeczną, żeby nie zachowywali się, jak pionki organizacji biznesowych" - mówił Zandberg.

Również rzeczniczka prasowa Partii Razem Dorota Olko przekonywała, że Polacy pracują dłużej, niż większość pracowników w Unii Europejskiej. "Cierpi na tym efektywność naszej pracy, innowacyjność, jakość życia, cierpią na tym dzieci, których rodzice pracują za długo i nie mają dla nich czasu" - podkreśliła.

Posłanka Urszula Pasławska (PSL) przekonywała z kolei, że projekt ludowców, to projekt "wsparcia rodziny, wsparcia społecznego". "Inwestycja w dzieci z całą pewnością będzie najlepszą inwestycją" - oceniła. Jak dodała, politycy PiS wielokrotnie zapewniali, że sprawy Polaków są dla nich najważniejsze, dlatego powinni poprzeć projekt, autorstwa PSL. (PAP)