Droga wojewódzka nr 544 w miejscowości Pawłowo, która z powodu wypadku była zablokowana, jest już przejezdna – poinformował PAP w poniedziałek przed godz. 15. oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Według wstępnych ustaleń do wypadku doszło po godz. 7 rano, gdy na prostym odcinku drogi bus, prawdopodobnie wyprzedzając rowerzystę, z nieustalonych na razie przyczyn uderzył w samochód ciężarowy, a następnie w ogrodzenie pobliskiej posesji.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka mławskiej policji asp. Anna Pawłowska, ofiary i poszkodowani w wypadku to mieszkańcy Żuromina i okolic w wieku od 40 do ponad 70 lat.

"Na miejscu zginęło pięć osób. Trzy inne poszkodowane osoby przewieziono do szpitali w Ciechanowie i Mławie. Stan jednego z pasażerów busa, 40-letniego mężczyzny, określany jest jako ciężki. Po przewiezieniu do szpitala trafił on na blok operacyjny” - powiedziała PAP Pawłowska.

Zaznaczyła, że czwarta z poszkodowanych w wypadku osób odmówiła ostatecznie przewiezienia do szpitala. "Osobie tej udzielono pomocy na miejscu wypadku" – dodała rzeczniczka mławskiej policji.

Jak podkreśliła, ze wstępnych ustaleń, opartych m.in. na relacji rowerzysty, którego wyprzedzał bus, wynika, że kierowca tego samochodu stracił nad nim panowanie. Zastrzegła przy tym, że dotychczasowe ustalenia, dotyczące zdarzenia, będą jeszcze, w trakcie dalszych czynności, szczegółowo weryfikowane.

"Pojawia się hipoteza, że przyczepa, która była zamocowana do busa, mogła, ale nie musiała, mieć wpływ na utratę stabilności przez ten pojazd, a w konsekwencji na to, że jego kierowca stracił nad nim panowanie" – dodała Pawłowska.

Kierowca samochodu ciężarowego, który nie doznał w wypadku obrażeń, a także kierowca busa, który trafił do szpitala, w chwili zderzenia obu pojazdów byli trzeźwi.

Rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska zapowiedziała, że w sprawie wypadku zostanie wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Mławie. „Na miejscu zdarzenia z udziałem prokuratora przeprowadzone zostały oględziny. Uczestniczyli w nich także biegli z zakresu ruchu drogowego i techniki samochodowej” – dodała.

Z powodu wypadku droga wojewódzka nr 544 Mława-Przasnysz, na odcinku między Gruduskiem a Mławą, była przez kilka godzin zablokowana. W tym czasie podróżujących tą trasą policja kierowała na objazdy. (PAP)