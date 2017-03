Kędzierski ocenił, że UE "obecnie najmniej potrzebuje sporu o symboliczny w końcu akt jedności", dlatego Deklaracja Rzymska musiała mieć taki kształt, by zaakceptowało ją 27 państw.

"Ten dokument nie przynosi żadnych konkretów, jest bardzo ogólny i nie będą z niego wynikały reformy Wspólnoty. Wydaje się, że ważniejsze będą deklaracje po szczycie wersalskim, który odbył się 6 marca. Podpisali się pod nimi przywódcy Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. Będzie to ważniejszy dokument, gdyż wyrażone zostały w nim faktyczna wola i interesy największych państw Unii" - powiedział Kędzierski.

Ekspert wskazał, że Deklaracja Rzymska odwołuje się do fundamentalnych zasad, na których zbudowana została UE - do państwa prawa, subsydiarności i solidarności. "Dwie pierwsze zostały wprost wyrażone w dokumencie, ale z solidarnością jest już różnie. Jest o niej mowa, ale można odnieść wrażenie, że to jest bardziej solidarność z państwami południa niż naszego regionu (...)" - wskazał ekspert.

W jego ocenie "w najbliższych miesiącach możemy się raczej spodziewać podążania w kierunku unii wielu prędkości, zwłaszcza zacieśniania współpracy w ramach strefy euro".

Według Kędzierskiego "deklaracja ma wymiar symboliczny, a nie faktyczny".

"W UE toczy się obecnie spór o przyszłe kierunki rozwoju wspólnoty i pokazywanie wyraźnie, że chcemy bronić swoich interesów, może podbijać stawkę. Polska jest w sytuacji bardzo niekomfortowej. Jeżeli propozycja wersalska wejdzie w życie, to będzie dla naszego kraju bardzo niekorzystne. Rozumiem, że działania władz wokół wyboru Donalda Tuska, jak również przed podpisaniem Deklaracji Rzymskiej, miały na celu właśnie podbijanie stawki. Nawet jeżeli UE pójdzie w stronę dla Polski niekorzystną, to rząd liczy, że ze względu na nasz silny opór państwa Zachodu będą musiały albo odwlec zmiany w czasie, albo dokonać jakiejś formy zadośćuczynienia na rzecz Warszawy. Czy taka strategia okaże się skuteczna, czas pokaże" - ocenił.

Przywódcy 27 państw UE przyjęli w sobotę deklarację ws. przyszłości UE. Będziemy działać wspólnie, w zależności od potrzeb w różnym tempie i z różnym nasileniem, podążając jednocześnie w tym samym kierunku - zadeklarowali. Premier Beata Szydło oceniła po podpisaniu Deklaracji Rzymskiej, że jest to początek drogi zmian, które muszą nastąpić w UE.(PAP)