"Europa musi znaleźć wspólne rozwiązanie tego kryzysu" - podkreśliła w piątek kanclerz Niemiec we włoskim programie telewizyjnym Tg1. Choć w ostatnich dwóch latach poczyniono duże postępy w tym zakresie, to - jak dodała - nie wszystkie cele udało się jeszcze osiągnąć.

Merkel przebywa obecnie w Wiecznym Mieście w związku z sobotnimi obchodami 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które dały początek integracji europejskiej.

Oprócz niej z tej okazji do Rzymu przybyło też 26 innych szefów państw i rządów krajów UE oraz przywódców unijnych instytucji.

Podczas wywiadu Merkel nawiązała także do słów, jakie papież Franciszek skierował do przywódców krajów i unijnych instytucji podczas piątkowej audiencji. Słowa papieża, który zaapelował do zebranych w Sala Regia w Watykanie o większą solidarność w UE, były zdaniem Merkel "poruszające i inspirujące".