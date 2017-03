Jak poinformowano, budynki powstałe w ramach programu mają być funkcjonalne i nowoczesne - takie są podstawowe założenia rozwiązań architektoniczno-technologicznych dla architektów. Konkurs ruszył w czwartek, wyniki zostaną ogłoszone 12 września br.

"Musi to być zabudowa, która podwyższa jakość życia. Konkurs umożliwi zgłoszenia wniosków podmiotów zainteresowanych stworzeniem takich zasad, które podwyższyłyby jakość budownictwa i uczyniły go bardziej przyjaznym dla przyszłych mieszkańców" – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński, cytowany w komunikacie MIB.

Do organizacji konkursu BGK Nieruchomości - jest operatorem programu Mieszkanie plus - zaprosił Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej i Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. "Nie wykluczamy podjęcia współpracy także z innymi organizacjami zrzeszającymi architektów i urbanistów, np. ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich" - podano w komunikacie BGK Nieruchomości.

Dodano, że modelowe domy mają być przyjazne lokalnej społeczności i rodzinie, a koszt ich budowy nie powinien przekroczyć 2 tys. zł netto za mkw. (stan deweloperski).

"Jedno z założeń programu Mieszkanie plus to budowa mieszkań dopasowanych do lokalnych potrzeb. Formuła konkursu oznacza dyskusję i wpływ na kształt przyszłych rozwiązań. Konsultacje są też na etapie tworzenia planu miejscowego. A w przygotowanym projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego zwiększamy udział lokalnych społeczności w planowaniu przestrzennym" – powiedział wiceminister Smoliński.

Rząd przyjął uchwałę ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM) 27 września 2016 roku. Zakłada ona zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej.

Jedną ze składowych Narodowego Programu Mieszkaniowego jest program Mieszkanie plus, zgodnie z którym powstaną m.in. tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za mkw.

W programie preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Lokale mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do Narodowego Funduszu Mieszkaniowego m.in. przez skarb państwa i gminy. Zgodnie z założeniami programu Mieszkanie plus, inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na gruntach pozyskanych z trzech źródeł: jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa i spółek z jego udziałem, oraz inwestorów prywatnych.

Formularz zgłoszeniowy konkursu jest dostępny www.bgkn.pl (PAP)