Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Zmieniono sposób finansowania realizacji zadań jednostki centralnej krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) – fundacja, pełniąca funkcję tej jednostki, będzie mogła składać wnioski o przyznanie pomocy technicznej do agencji płatniczej na realizację zadań KSOW. Dotychczas nie było to możliwe. KSOW jest częścią pomocy technicznej PROW 2014-2020. Pomoc techniczna przyznawana jest w formie refundacji kosztów na wniosek złożony do agencji płatniczej" - napisano w komunikacie.

Jak podano, do końca 2017 r. funkcję jednostki centralnej KSOW będzie pełnić Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Od 2018 r. minister rolnictwa będzie mógł upoważnić do pełnienia funkcji jednostki centralnej KSOW tylko jednostkę sektora finansów publicznych.

"W takim przypadku realizacja zadań jednostki centralnej KSOW będzie finansowana ze środków publicznych na wyprzedzające finansowanie (zgodnie z przepisami o finansowaniu wspólnej polityki rolnej). Jeśli minister rolnictwa nie udzieli tego upoważnienia, to sam będzie pełnił funkcję jednostki centralnej KSOW" - czytamy.

Jak dodano, przewidziano także wzmocnienie wpływu ministra rolnictwa i rozwoju wsi na kształtowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich, realizowanej przez niego przy pomocy jednostek sektora finansów publicznych.

Nowe regulacje mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)