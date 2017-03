Pytany o to, czy wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności nie zostanie złożony, dopóki nie dojdzie do porozumienia z innymi partiami opozycyjnymi, Schetyna odpowiedział: "Tak, dopóki nie porozmawiamy i nie ustalimy takiego wspólnego spojrzenia".

"Powinniśmy się zachowywać w taki sposób, żeby ciągle liczyć na to, bo to jest najważniejsze, żeby wygrać wybory z PiS-em za 2,5 roku" - powiedział.

"My ten wniosek złożymy, tylko przeprowadzimy rozmowy z przedstawicielami klubów parlamentarnych partii opozycyjnych" - zadeklarował lider PO.

Schetyna zaznaczył, że sam wniosek jest upubliczniony, a partie opozycyjne będą rozmawiać "o konkretach". Podkreślił, że PO "nie cofnie się".

Ocenił, że wniosek o konstruktywne wotum nieufności to "najpoważniejsza broń, którą ma opozycja". "Zgłaszamy poważny wniosek, dobrze udokumentowany i uzasadniony i kandydatem jest szef największej partii opozycyjnej, ale chcemy rozmawiać o dalszej współpracy, o tym głosowaniu i o następnych" - mówił.

Pytany, czy PO nie boi się, że zostanie sama z wnioskiem o wotum nieufności wobec rządu, Schetyna odpowiedział, że Platforma "niczego się nie boi". "Jeżeli ktoś podejmie decyzję, że nie głosuje przeciwko rządowi PiS, to nie wróżę dobrze takiemu sposobowi prowadzenia polityki" - powiedział lider PO.

"W tej sytuacji wszystkie partie opozycyjne muszą być razem, muszą być przeciwko złemu rządowi PiS" - dodał.

Szef Platformy ocenił, że budowanie relacji między partiami opozycyjnymi i znalezienie wspólnego języka będzie jeszcze "sporo trwało". "To jest coś naturalnego, to tylko polityka, mniej emocji - wszystkich namawiam do tego - a więcej kalkulacji, rzetelności i odpowiedzi na oczekiwania Polaków" - podkreślił Schetyna.