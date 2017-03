Ostateczna decyzja w sprawie przyszłorocznego budżetu zapadnie przed przerwą wakacyjną. Ze względu na wyznaczone na 24 września wybory do Bundestagu, ewentualne poprawki do projektu budżetu wprowadzi pod koniec roku nowy rząd.

Jego zadaniem będzie załatanie wynoszącej 4,9 mld euro dziury finansowej, by wydatki rzeczywiście nie były wyższe od wpływów - pisze agencja dpa. Uchwaleniem budżetu zajmie się nowy parlament wyłoniony we wrześniowych wyborach.

Założenia do projektu budżetu przewidują zwiększenie wydatków na obronność, pomoc humanitarną, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz oświatę, infrastrukturę i pomoc socjalną.

Minister finansów Wolfgang Schaeuble wykorzystał na sprawy związane z integracją imigrantów całą rezerwę finansową w wysokości 18,7 mld euro.

Projekt przewiduje wzrost wydatków na wojsko o 1,4 mld euro w porównaniu z rokiem bieżącym. Do roku 2021 budżet na obronność ma wzrosnąć łącznie o 8,3 mld euro. Jednak nawet ta podwyżka nie doprowadzi do realizacji celu, jakim jest zwiększenie wydatków na Bundeswehrę do 2 proc. PKB.

W projekcie budżetu na 2018 rok wydatki zaplanowano na 335,5 mld euro. Do 2021 roku mają one wzrosnąć do 355,6 mld euro. (PAP)