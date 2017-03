Olszewski powiedział PAP, że czeka na rozstrzygnięcie tej sprawy przed NSA i liczy na korzystny dla siebie wyrok. Pod koniec ub. roku Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Olsztynie oddalił jego skargę na decyzję o wygaszeniu mu mandatu burmistrza, którą podjął wojewoda. WSA podzielił ocenę wojewody, że samorządowiec złamał ustawę antykorupcyjną, ponieważ pełnił jednocześnie funkcję prezesa zarządu koła łowieckiego "Sarna", które prowadziło działalność gospodarczą. Olszewski nie zgodził się z tym orzeczeniem i złożył skargę kasacyjną.

Wyrok NSA będzie prawomocny. Gdyby sąd oddalił skargę kasacyjną, to samorządowiec straci mandat. Wojewoda wystąpi wówczas do premiera o wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki burmistrza Olecka do czasu przedterminowych wyborów. W tej sytuacji wybory odbyłyby się w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się decyzji o wygaszeniu mandatu.

Według delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku, burmistrz od kwietnia 2010 r. do stycznia 2016 r. pełnił funkcję prezesa koła "Sarna", które co roku uzyskiwało przychody ze sprzedaży upolowanej zwierzyny czy udostępniania strzelnicy myśliwskiej i było podatnikiem VAT. Olszewski bronił się, że kierowanie kołem łowieckim traktował wyłącznie jako działalność społeczną i nie pobierał za to wynagrodzenia. Jednak - w ocenie CBA - i tak naruszało to ustawowy zakaz łączenia funkcji w samorządzie z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wojewoda warmińsko-mazurski musiał wydać zarządzenie zastępcze o wygaszeniu mandatu burmistrza, bo dwukrotnie nie zrobiła tego w ustawowym terminie olecka rada miasta. O podjęcie takiej uchwały przez radnych wnioskowało najpierw CBA, potem o to samo wystąpił wojewoda.

Zgodnie z przepisami, wygaśnięcie mandatu wójta, burmistrza i prezydenta miasta następuje m.in. wtedy, gdy naruszony zostanie ustawowy zakaz łączenia tej funkcji z prowadzeniem działalności gospodarczej. Samorządowiec jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy od złożenia ślubowania zrzec się funkcji lub zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej.

Marcin Boguszewski (PAP)