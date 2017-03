"Uważam, że Brexit nie będzie korzystny dla Anglii. Już jest trudno znaleźć ludzi do pracy" - mówi mężczyzna. Jego zdaniem Wielka Brytania powinna wybrać łagodną drogę wyjścia z Unii Europejskiej.źródło: ShutterStock

Londyńczycy opowiadają się za łagodnym wyjściem z UE i dostępem do brytyjskiego rynku pracy dla imigrantów. Jak mówią rozmówcy PAP, już teraz jest trudno znaleźć ludzi do pracy, ceny rosną, a funt traci na wartości. "Brexit to wycofanie się z UE. Raczej stracimy niż zyskamy" - mówi PAP mieszkanka Wysp.