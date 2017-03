Ofiary to siedmiu strażaków, technik oraz pilot. Do wypadku doszło w czasie ćwiczeń ratowniczych, w okolicach góry Hachibuse, ok. 250 km na północny zachód od Tokio. Stacje telewizyjne pokazały zdjęcia wraku maszyny w głębokim śniegu.

Przyczyny katastrofy są badane. Według lokalnych służb meteorologicznych wydaje się, że panujące w chwili wypadku warunki pogodowe nie miały wpływu na lot śmigłowca. (PAP)