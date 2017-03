"Muszę powiedzieć z satysfakcją, że przyjęliśmy dzisiaj wspólne stanowisko, deklarację o przyszłości Europy, którą będziemy prezentowali wspólnie, jako Grupa Wyszehradzka na szczycie w Rzymie" - powiedziała premier Szydło w czwartek na wspólnej konferencji prasowej z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie.

Jak dodała, w tej deklaracji, premierzy państw Grupy przedstawiają konkretne propozycje. "To jest nasz plan na Europę, plan na Europę Grupy Wyszehradzkiej" - podkreśliła szefowa rządu.

"W tym planie podkreślamy konieczność reformy Unii Europejskiej, w związku z negatywnymi zmianami w UE, a także w otoczeniu zewnętrznym. Podkreślamy, jak kluczowe dla jedności Unii jest zachowanie jej jedności. Każdy model przyszłej współpracy musi gwarantować integralność, spójność wspólnego rynku strefy Schengen i samej Unii" - powiedziała Szydło.

"Nie zgadzamy się na podziały w Unii i nigdy na takie podziały się nie zgodzimy" - oświadczyła premier.

"Uzgodniliśmy wspólnie, że oczekujemy od przewodniczącego Donalda Tuska, iż wcześniej zostaną uzgodnione właśnie propozycje związane z reformami Unii Europejskiej, że w Rzymie spotkamy się już tylko po to, ażeby wspólnie ogłosić nowy plan dla Europy" - powiedziała Szydło.

Jak podkreśliła, to jest dziś oczekiwanie Grupy Wyszehradzkiej. "My jesteśmy gotowi, swoje propozycje przedkładamy i jesteśmy gotowi na to, żeby te najbliższe kilkanaście dni poświęcić na wypracowanie dobrego planu dla Europy" - dodała szefowa polskiego rządu.

Jak podkreśliła premier podstawy planu dla Europy stanowi przyjęta w czwartek przez szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej wspólna deklaracja o przyszłości Europy.