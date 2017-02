Szkocja: Sturgeon nie wyklucza drugiego referendum ws. niepodległości

Szefowa autonomicznego rządu Szkocji Nicola Sturgeon napisała we wtorek w dzienniku "The Times", że "arbitralne podejście" brytyjskiej premier Theresy May do negocjacji ws. wyjścia z UE zwiększa ryzyko drugiego referendum ws. niepodległości Szkocji.