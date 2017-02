Forum Młodych Ludowców to młodzieżówka PSL, która zrzesza ok. pięć tys. osób. Motyka zastąpił na stanowisku Tomasza Pilawkę, który pełnił funkcję szefa przez ostatnie cztery lata.

Motyka powiedział w rozmowie z PAP, że chciałby aby Forum Młodych Ludowców i sam PSL nie był kojarzony tylko ze wsią, ponieważ - jak uzasadniał - „ludowy już nie znaczy wiejski, tylko powszechny”.

„Będziemy dążyć do wzmocnienia siły Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie przez Forum Młodych Ludowców, przez wprowadzanie nowych osób w dużych ośrodkach akademickich” - dodał.

Poinformował, że Forum Młodych Ludowców chce we wszystkich gminach i powiatach zakładać młodzieżowe rady, aby - jak wyjaśnił - „przybliżyć ludziom to, że polityka nie musi być tylko pejoratywnie odbierana w młodym społeczeństwie”.

Prezes młodzieżówki ludowców ocenił, że problemem PSL jest niskie poparcie wśród uczniów i studentów. „Będziemy chcieli zaprezentować odświeżony wizerunek Polskiego Stronnictwa Ludowego” - podkreślił.

Dodał, że młodzieżówka przyjęła podczas zjazdu program dla młodych, poprzez który planuje m.in. wspierać budownictwo mieszkalne, zwiększyć aktywność młodych w radach gmin, powiatów i województw oraz zachować bezpłatne studia.

Szef Forum Młodych Ludowców zapowiedział też, że organizacja będzie „uświadamiać, jak od najmłodszych lat można się zaangażować społecznie (…) by pokazać, że można działać wspólnie, że idea państwa, to nie jest tylko +wszyscy razem do kupy wzięci+, tylko to jest coś więcej”.

Zapewnił, że młodzieżówka Stronnictwa będzie także akcentować historię i tożsamość, bo - jak wskazał - PSL „jednoczy idea, a innych władza”.

Miłosz Motyka ma 24 lata i jest magistrem inżynierem ochrony środowiska. Do tej pory pełnił funkcję szefa Forum Młodych Ludowców w Małopolsce. (PAP)