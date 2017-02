Do tej pory koncern zainwestował w Polsce ok. 3 mld zł. Stworzył w sumie 7 tys. stałych miejsc pracy. W poniedziałek Amazon poinformował oficjalnie, że w 2017 roku zamierza utworzyć w całej Europie ponad 15 tys. nowych, pełnoetatowych miejsc pracy.

Obiekt w Sosnowcu rozpocznie pracę pod koniec roku, w podobnym czasie gotowe ma być również centrum w Kołbaskowie.

Generalnym wykonawcą inwestycji w Sosnowcu jest spółka Panattoni Europe. Koncern nie podaje wartości przedsięwzięcia, nie ujawnia też na razie ile osób zostanie zatrudnionych w budowanym obiekcie. Informuje natomiast o trwającej rekrutacji na stanowiska managerskie - poszukiwani są m.in specjaliści ds. finansów, HR, IT, logistyki, oraz inżynierowie.

Dyrektor operacyjny spółki Amazon na Europę kontynentalną Steven Harman powiedział w poniedziałek PAP, że nowe centrum będzie obsługiwać klientów kupujących obuwie i odzież.

"Pozwoli ono zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ze strony naszych klientów, rozszerzyć asortyment oferowanych produktów i zapewnić wsparcie większej liczbie niezależnych sprzedawców korzystających z naszej sieci logistycznej w ramach usługi Sprzedawaj na Amazon" - powiedział.

Jak dodał, na decyzję o zwiększeniu inwestycji w Polsce wpływ miało „tempo wzrostu działalności w zeszłym roku". Przypomniał, że od 2014 roku koncern zainwestował w naszym kraju ponad 3 mld zł.

"Wszędzie tam, gdzie inwestujemy, ważny jest dla nas dostęp do dobrej infrastruktury oraz do kapitału ludzkiego, w tym wykwalifikowanych specjalistów i absolwentów najlepszych uczelni. Zwracamy też uwagę na to, czy jesteśmy w stanie szybko przeprowadzić budowę i rozpocząć działalność" - powiedział, pytany o atuty Polski jako miejsca kolejnych inwestycji.

Do tej pory Amazon stworzył w Polsce ponad 7 tys. stałych miejsc pracy. W zeszłym roku w szczycie sezonu zatrudnił ponadto dodatkowo 12 tys. pracowników sezonowych.

"Tylko w minionym roku ponad 2,5 tys. osób zdecydowało się dołączyć do Amazon w Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie, czyli w miastach, gdzie rynek pracy należy do najbardziej konkurencyjnych w Polsce. Stworzyliśmy nowe możliwości zatrudnienia dla osób o różnym doświadczeniu, wykształceniu czy umiejętnościach - od inżynierów i programistów po osoby, które rozpoczynają swoją karierę zawodową od poziomu początkowego czy stażystów" - zapewnił Harman.

Jak dodał, zatrudnienie rośnie nie tylko w centrach logistycznych. Stale powiększany jest zespół w Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku.

Uruchomienie nowych obiektów w Polsce wpisuje się w rozwój sieci centrów e-commerce Amazon w całej Europie.

"W ostatnich miesiącach ogłosiliśmy otwarcie kilku centrów w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Nieustannie poszukujemy nowych lokalizacji w całej Europie" - powiedział Harman.

Amazon ogłosił także w poniedziałek utworzenie w 2017 r. ponad 15 tys. nowych pełnoetatowych miejsc pracy w całej Europie.

"W całej Europie zamierzamy inwestować jeszcze więcej w centra logistyczne, obsługę klienta, technologie w chmurze, badania i rozwój czy machine learning (systemy uczące się - PAP). Inwestycje te wiążą się ze stałym zwiększaniem liczby nowych miejsc pracy" - poinformował w poniedziałek wiceprezes Amazon w Europie Xavier Garambois.

Amazon to amerykańska spółka z siedzibą w Seattle, która prowadzi największą na świecie sieć sprzedaży wysyłkowej. W Polsce ma obecnie 3 centra logistyki e-commerce: dwa w okolicy Wrocławia i jedno pod Poznaniem. W październiku 2016 r. spółka ogłosiła budowę czwartego centrum na terenie Polski w Kołbaskowie. Firma prowadzi także Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku i biuro Amazon Web Services w Warszawie.

Koncern posiada w całej Europie ponad 100 biur, centrów logistycznych, czy centrów obsługi sprzedawców. Liczba ta obejmuje także europejską sieć 15 centrów rozwoju technologii, które opracowują innowacyjne rozwiązania w tym m.in. aplikacje mobilne, media cyfrowe, urządzenia i oprogramowanie. (PAP)

Rafał Pogrzebny