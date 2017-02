"Ciężko wyrokować, czy YouTube pozostanie najlepiej zarabiającą spółką oferującą darmową publikację filmów w internecie, ale jest to bardzo prawdopodobne. Jego największymi rywalami są inne serwisy społecznościowe, przede wszystkim Facebook, który mocno stawia na rozwój opcji wideo i możliwości sprzedaży związanych z tym reklam" - powiedział PAP dr Jan Zając, psycholog społeczny z UW i prezes firmy Sotrender.

"YouTube, opierając się na algorytmach swojego właściciela - Google, pozwala precyzyjnie wyszukiwać pożądane wideo, zaś Facebook dba o to, by użytkownicy +odkrywali+ treści przez własne powiązania z innymi użytkownikami, fanpage'ami czy markami, z którymi użytkownik się utożsamia. To właśnie ta kwestia może być kluczowa - tworzenie zaangażowanej społeczności poprzez wideo jest znacznie łatwiejsze na portalu, który pokrywa szeroki zakres potrzeb użytkownika" - dodaje dyrektor ds. sprzedaży firmy analitycznej MUSE Filip Sobiecki.

Według dr Zająca dość znacznie w tyle za YouTube i Facebookiem, jeśli chodzi o potencjał reklamowy, znajduje się aplikacja mobilna Snapchat, która pozwala użytkownikom wysyłać między sobą 10-sekundowe filmy. "Opcję zamieszczania wideo posiada również Instagram, ale jego plany biznesowe są związane z właścicielem, którym jest Facebook" - dodał.

Redaktor naczelny serwisu "Spider's Web" Przemysław Pająk uważa, że dla YouTube dopiero zaczynają się najlepsze lata. "Nie sądzę, aby w najbliższych miesiącach ktoś mu zagroził, czy w wymiarze atencji medialnej, czy przychodów z działań reklamowych" - powiedział PAP.

Zdaniem Pająka, świat przechodzi od fazy internetu opartego na słowie pisanym do fazy rynku opartego na wideo, którego wartość będzie dziesięć razy większa. "Graczy i formatów na pewno z czasem będzie więcej, ale YouTube ma potężnego właściciela - Google. Wydaje mi się, że w ciągu najbliższych kilku lat będzie jego najważniejszym serwisem, ważniejszym nawet od wyszukiwarki i związanego z nią rynku reklamowego" - zaznaczył.

"Platformy wideo jednocześnie dostosowują się do trendów i wzajemnie je tworzą, ale jedno jest pewne. Niezależnie od platformy wideomarketing stanie się niezbędny w wachlarzu praktyk marketingowych firm od tych najmniejszych po te o zasięgu międzynarodowym" - podkreślił dyr. Sobiecki.

Domena youtube.com została zarejestrowana 14 lutego 2005 r. przez byłych pracowników firmy PayPal Chada Hurleya, Steve'a Chena i Jaweda Karima. Pierwsze wideo pojawiło się w serwisie cztery miesiące później. W październiku 2006 r. Google kupiło serwis za 1,65 mld USD. Polska wersja językowa YouTube jest dostępna od 19 czerwca 2007 r.

Jak podaje YouTube, serwis codziennie odwiedza ponad 30 mln użytkowników. Co minutę zawartość YouTube powiększa się o 300 godzin wideo.

Kordian Kuczma (PAP)