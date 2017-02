„Niedawno dokonaliśmy przeglądu struktur, mogę powiedzieć z satysfakcją, że składki płaci - a więc identyfikuje się w sensie wymiernym z partią - 2 tys. osób. To już jest naprawdę znacząca struktura” – oświadczył Gowin.

Przewodniczącym śląskiego regionu Polski Razem został wybrany pełniący wcześniej te obowiązki senator Tadeusz Kopeć. „Wraz z wyborami rozpoczynamy 20-miesięczny marsz ciężkiej pracy po zwycięstwo w wyborach samorządowych do sejmiku w 2018 r. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Zjednoczona Prawica te wybory wygrała i mam nadzieję, że nie będzie nam potrzebny żaden koalicjant do współpracy” – oświadczył Kopeć.

Gowin zapowiedział, że zarząd krajowy Polski Razem podejmie decyzję, w jakich konstelacjach przedstawiciele partii pójdą do wyborów na szczeblu wojewódzkim. „Naturalną wydaje się kontynuacja współpracy z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską, ale żadnych rozstrzygnięć pod tym względem nie ma. Natomiast jeśli chodzi o wybory na szczeblu powiatów czy gmin – pełną autonomię będą miały struktury lokalne Polski Razem. Ja dzisiaj apelowałem tylko o to, by zawierając te lokalne koalicje szukać przede wszystkim wspólnoty poglądów i wartości” – powiedział.

Gowin podał też, że szeregi Polski Razem zasilił w sobotę b. wicewojewoda śląski, a wcześniej m.in. członek zarządu woj. śląskiego Piotr Spyra, związany wcześniej z PiS i Platformą Obywatelską. W 1997 r. był jednym z założycieli Ruchu Obywatelskiego „Polski Śląsk”, który powstał m.in. na fali sprzeciwu wobec prób zarejestrowania Związku Ludności Narodowości Śląskiej oraz działań Ruchu Autonomii Śląska.

Gowin podkreślił, że z radością wita Spyrę w szeregach Polski Razem. „Zawsze z ogromnym szacunkiem odnosiłem się do jego działań na rzecz utrwalenia polskości Śląska. Chcę powiedzieć, że my wiemy, jak bezcenny jest wkład Śląska, tej szczególnej śląskiej tożsamości, tych szczególnych śląskich wartości w polskość. Szanując wewnętrzny pluralizm polskiego społeczeństwa, szanując tradycję lokalne, równocześnie uważamy, że śląskości nie wolno przeciwstawiać polskości. Piotr Spyra zawsze bronił takiego podejścia” – zaznaczył.

Podczas sobotniego zjazdu powstała też śląska struktura młodzieżówki Polski Razem – Młoda Prawica. „To stowarzyszenie, które ściśle współpracuje z Polską Razem. Cieszę się bardzo, że ono rozwija się prężnie także na Śląsku. Na pewno będziemy korzystali z pomysłów, kreatywności koleżanek i kolegów z Młodej Prawicy pod względem programowym. Jest bardzo ważne, by głos młodego pokolenia w polskiej polityce wybrzmiał dostatecznie mocno. Nie ukrywam też, że liczę na to, że wielu przedstawicieli Młodej Prawicy zasili listy Zjednoczonej Prawicy w wyborach samorządowych, a potem parlamentarnych” – powiedział Gowin. (PAP)