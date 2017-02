Jak zaznaczyła Emilewicz, miałby to być satelita obserwacyjny Ziemi, który powstałby w ramach Polskiego Programu Kosmicznego.

Obserwacje Ziemi przez satelitę mogą służyć m.in. do precyzyjnego monitorowania pogody, natężenia ruchu np. lotniczego czy drogowego, a w rolnictwie do planowania i badania stanu upraw.

"Do końca marca mamy mieć gotowe studium wykonalności związane z budową satelity obserwacyjnego (ważącego - PAP) do 120 kilogramów. Pozwoli nam ono przygotować się finansowo do odpowiedzi na pytanie, kiedy i w jakim czasie, i w jakim modelu organizacyjnym ten satelita będzie mógł być wykonany - powiedziała Emilewicz.

"W Polskiej Strategii Kosmicznej mamy zdefiniowane, że powinien powstać taki satelita " - powiedziała PAP Otylia Trzaskalska-Stroińska, zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju.

Zaznaczyła, że szczegóły dotyczące m.in kosztów nie są jeszcze znane.

Emilewicz tłumaczyła, że sama budowa satelity trwa 5-7 lat. Jak wyjaśniła Otylia Trzaskalska-Stroińska, wszystko zależy od jego parametrów, m.in. wielkości, dokładności zobrazowań, które miałby on wykonywać, czy ma być optoelektroniczny czy radarowy.

"Każdy kraj chce mieć swojego satelitę i dąży do niezależności. To jest nasz priorytet" - podsumowała Trzaskalska-Stroińska.

Polska Strategia Kosmiczna to element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej podstawowym założeniem jest "stworzenie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, opartego w większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym niż na niskich kosztach produkcji". Wdrożenie Strategii liczy, iż w 2030 roku krajowy sektor kosmiczny będzie mógł skutecznie konkurować na europejskim rynku, a jego obroty wyniosą co najmniej 3 proc. ogólnych obrotów unijnego rynku kosmicznego.

Jedną z branż, która obecnie ma w Polsce charakter niszowy, a która może przyczynić się do osiągnięcia tego celu jest właśnie sektor kosmiczny - ocenia resort.

Dzięki wdrożeniu Strategii, jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, Polska będzie też miała dostęp do "infrastruktury satelitarnej umożliwiającej zaspokojenie jej potrzeb, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności".