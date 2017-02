W poniedziałkowym wydaniu dziennika ukazał się artykuł o albumie znanego fotografa mody Petera Lindbergha. W tekście napisano: "Urodzony w 1944 roku w byłym niemieckim Kraju Warty (Polska) i wychowany w Zagłębiu Ruhry Peter Brodbeck (Lindbergh - PAP) ma własne, wyjątkowe spojrzenie na modę".

Polski konsulat w nocy z niedzieli na poniedziałek zamieścił na Twitterze skan artykułu z zaznaczonym fragmentem oraz z komentarzem: "Żądamy sprostowania!".

Kraj Warty (niem. Reichsgau Wartheland lub Warthegau) to część ziem zachodniej Polski, które były włączone do III Rzeszy w latach 1939–1945. Prowadzono tam germanizację i dążono do usunięcia wszelkich przejawów polskości. (PAP)