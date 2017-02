"Była to podsumowująca dyskusja i uzgodniliśmy, że po paru poprawkach - bardziej powiedziałbym redakcyjnych, w jednym, dwóch miejscach może merytorycznych, co do których premier poprosiła, żebyśmy uzgodnili je do końca - wprowadzamy to za kilka dni na posiedzeniu Rady Ministrów" - powiedział Morawiecki na konferencji prasowej w resorcie rozwoju.

"I oczywiście to decyzja Rady Ministrów, ale jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że wszystko będzie zatwierdzone jeszcze przed oficjalną rocznicą ogłoszenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tutaj bardzo pozytywnie to wszystko przebiega" - dodał wicepremier.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu omawiał uchwałą ws. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - informował PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dodał, że ministrowie wskazali na potrzebę doprecyzowania niektórych zapisów Strategii. Rada Ministrów może ją przyjąć "w najbliższym czasie".

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada m.in., że w roku 2030 dochód rozporządzalny brutto w Polsce ma być zbliżony do poziomu średniej UE, a do 2020 r. ma wynosić 80 proc. średniej.

Przewiduje ponadto zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, także obszarów wiejskich i mniejszych miast, w miejscu dotychczasowej koncentracji na metropoliach, skupiających większość inwestycji. Kluczowym czynnikiem w całej Strategii jest innowacyjność, także w kontekście reindustrializacji. (PAP)