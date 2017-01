Enea, Energa, PGE i PGNiG mają zgodę UOKiK na przejęcie Polimeksu-Mostostalu



Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Eneę, Energę, Polską Grupę Energetyczną (PGE) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wspólnej kontroli nad Polimeksem-Mostostalem, podał UOKiK.

"Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania" - czytamy w komunikacie.

Kilka dni temu Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie (spółka zależna PGNiG) objęły łącznie 150 mln akcji, czyli po 37,5 mln walorów Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł.

Wcześniej spółki poinformowały, że jako inwestorzy oraz Polimex-Mostostal zawarły warunkową umowę, na podstawie której inwestorzy zobowiązali się dokonać inwestycji w Polimex.

Enea S.A. jest spółką dominująca grupy kapitałowej Enea. Grupa kapitałowa Enea prowadzi działalność głównie w obszarze obrotu energią elektryczną, dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji i sprzedaży węgla.

Energa S.A. wchodzi w skład grupy kapitałowej Energa i jest spółką dominującą względem pozostałych spółek grupy. Spółki należące do grupy kapitałowej Energa prowadzą przede wszystkim działalność w segmencie dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach, dystrybucji ciepła oraz działalność związaną z obrotem energią elektryczną.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. należy do grupy kapitałowej PGE. Spółki należące do Grupy PGE zajmują się głównie wytwarzaniem, obrotem hurtowym, sprzedażą detaliczną i dystrybucją energii elektrycznej oraz wydobyciem węgla.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej PGNiG. Spółki należące do Grupy PGNiG zajmują się głównie poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, importem, magazynowaniem oraz sprzedażą paliw gazowych, a także obrotem energią elektryczną.

Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.

(ISBnews)