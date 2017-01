To pierwszy tak obszerny rejestr funkcjonariuszy niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, który umieszczono na stronie www.truthaboutcamps.eu/zalogass

"Dzisiejszy dzień jest historyczny, ponieważ to jest dopiero początek – tą bazą rozpoczynamy realizację dużego projektu. Zaczynamy od KL Auschwitz, ale w dalszych planach mamy rozwinięcie tej bazy również o inne niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne” – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej w Krakowie prezes IPN Jarosław Szarek.Jak podkreślił, prezentacja bazy jest też odpowiedzią na używanie określenia „polskie obozy koncentracyjne”. „Ta baza jest odpowiedzią na te głosy, bo skoro mówimy o +polskich obozach koncentracyjnych+, to proszę bardzo, pokazujemy załogę, kim była ta załoga funkcjonariuszy SS. Co więcej, pokazujemy to w internecie w takiej skali, w jakiej nikt wcześniej tego nie zrobił" - powiedział. Podkreślił, że każdy będzie mógł zobaczyć bazę.

W bazie są nie tylko dane personalne, ale fotografie i wyroki sądowe wobec funkcjonariuszy SS. Kilkudziesięciu dawnych funkcjonariuszy jeszcze żyje.