Premier zaznaczyła, że słowo "wolność" najlepiej streszcza to, co Jarosław Kaczyński realizował i realizuje nadal. Jak dodała, całe swoje życie poświęcił on wolności Polaków i Polski. "Poświęca tej idei te wszystkie lata swojej działalności publicznej i dzięki niemu możemy dzisiaj odmieniać słowo wolność w Polsce na wiele sposobów" - zaznaczyła Szydło.

Szydło mówiła o wolności szeroko rozumianej: począwszy od wolności sumienia, a skończywszy na wolności ekonomicznej. "Ta wolność, która daje nam dzisiaj poczucie, że jesteśmy prawdziwie wolnymi Polakami w suwerennym państwie. Ta wolność, która w historii Polski znaczy tak wiele, ale też tak wiele Polacy musieli poświęcić, by móc się nią cieszyć" - dodała.

Według premier dzisiaj Polacy mogą czuć się prawdziwie wolni dzięki premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, jego bratu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i ludziom, w których oni zaszczepili swoje idee. "To dzięki postawie premiera Kaczyńskiego, jego empatii, zdolnościom analitycznym, wyczuciu politycznym, społecznym powstał program PiS, który dzisiaj jest realizowany w Polsce" - zauważyła szefowa rządu.

Dodała, że to program, który daje wolność w różnych wymiarach. "Ta wolność, którą możemy przez program PiS, polskiego rządu dzisiaj budować razem wszyscy, wspólnie dla nas, przyszłych pokoleń, dla naszych pokoleń - to jest wolność. To, że dzisiaj Polska nie musi kłaniać się na zagranicznych salonach, ale to Polska jest państwem, z którym musza liczyć się inni - to jest wolność" - podkreślił premier.

Dziękowała Kaczyńskiemu za to, że ma zaszczyt razem z nim pracować i za to, że nauczyła się od niego co to znaczy wolność. "Program Jarosława Kaczyńskiego, program PiS będzie realizowany nadal. Będzie kontynuowany, bo to jest dobry program, program wolności i nigdy z niego nie zrezygnujemy" - zadeklarowała Szydło.