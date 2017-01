Macierewicz i Błaszczak przyjechali do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ok. godz. 8.30

Premier zapowiedziała we wtorek, że celem przeglądu jest przede wszystkim wyznaczenie nowych zadań i kierunków. Ministrowie mają przedstawić działania, które będą realizowane przez rząd w tym roku. Omówiona ma zostać także dotychczasowa praca resortów oraz - jak mówiła Szydło - to, czego nie podjęto, i przyczyny, dlaczego tak się stało. Rozmowa ma także dotyczyć usprawnienia działania ministerstw.

Szydło powiedziała też, że "nieodpowiedzialna opozycja w Sejmie" nadużyła zaufanie obywateli do polityków i do władz. Dlatego zdaniem premier rząd musi teraz pokazać Polakom, że państwo działa sprawnie. "Jesteśmy od tego, żeby pracować; za to nam płacą obywatele. Praca, a nie polityczne awantury. Tak działało, działa i działać będzie PiS. Tak będzie działać rząd PiS" - mówiła szefowa rządu.

Przegląd rozpoczyna się od spraw bezpieczeństwa, zarówno dotyczącego bezpośrednio obywateli, jak i w szerszym wymiarze, bo - jak mówiła Szydło - jest to priorytet rządu.

Po spotkaniu ma odbyć się konferencja prasowa.

Ciąg dalszy przeglądu resortów zaplanowano na czwartek. Premier ma się wtedy spotkać z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. (PAP)