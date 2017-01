"Trump bardzo chce robić coś z Putinem. To jest zdecydowanie jego typ człowieka" - zauważył Aslund w sobotę w Moskwie podczas dyskusji ekspertów na Forum Gajdara, międzynarodowej konferencji ekonomistów i politologów.

"Problem polega na tym, że tylko Trump i jego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego (Michael) Flynn mniej więcej tak patrzą na sprawy. W ostatnich dniach widzieliśmy jego nowych ministrów (kandydatów na szefów resortów - PAP) - oni reprezentują tradycyjną politykę republikańską. To dla niego bardzo duży problem" - wskazał Aslund, będący ekspertem waszyngtońskiego think tanku Peterson Institute for International Economics.

Aslund, który jako ekonomista przez wiele lat pracował w Rosji i Europie Wschodniej, uważa, że po spotkaniu Trumpa i Putina, do którego zapewne dojdzie w ciągu trzech miesięcy, Trump "będzie chciał wiele robić". "On chce dokonać z Putinem +wielkiej transakcji+ w rodzaju Jałty, pytanie tylko, czy rzeczywiście może to uczynić (...). Myślę, że jest całkiem możliwe, że (w Kongresie) będzie ustawa o sankcjach przeciwko Rosji, jeśli Trump spróbuje uchylić sankcje" - ocenił Aslund. Jak dodał, jeśli sankcje przyjmą formę ustawy, uchylenie ich będzie praktycznie niemożliwe.

"Dla Rosji będzie lepiej, jeśli Trump nie uchyli sankcji od razu, bo już teraz 10 senatorów - pięciu Demokratów i pięciu Republikanów - zaproponowało nowe prawo o tym, by były sankcje wobec Rosji z powodu hakerskich ataków" - mówił Aslund. Tę inicjatywę ocenił jako zagrożenie dla Trumpa. "Kongres z łatwością przełamie weto prezydenta" - zauważył.

Aslund brał udział w dyskusji politologów o sytuacji wewnętrznej w Rosji. Zakończone w sobotę doroczne Forum Gajdara poświęcone było pamięci Jegora Gajdara, wybitnego ekonomisty i polityka, architekta reform wolnorynkowych w Rosji w latach 90. XX wieku.