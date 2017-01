"Prokuratura spodziewa się, że ciężarówka zostanie wydana stronie polskiej do czynności dowodowych jeszcze w styczniu" - powiedziała PAP Lema. Nie wiadomo na jakich dokładnie warunkach nastąpi przekazanie i w jakim dokładnie terminie - dodała.

Szczegóły dotyczące przekazania pojazdu wykorzystanego w zamachu w Berlinie, którego ofiarą był m.in. polski kierowca, mają być znane po formalnej odpowiedzi niemieckich śledczych.

"Oczekujemy nadal na przekazanie materiałów z realizacji wniosków o pomoc prawną z jakimi wystąpiliśmy do strony niemieckiej, a także wniosku o pomoc prawną skierowanego do strony włoskiej" - powiedziała Lema. Jak dodała, prokuratura realizuje także kolejny wniosek o pomoc prawną, z jakim wystąpiła strona niemiecka. Ze względu na tajemnice śledztwa rzecznik nie chciała ujawnić, co jest przedmiotem tego wniosku.

Także w styczniu mają być znane wstępne opinie biegłych ze szczecińskiego zakładu medycyny sądowej ws. ciała polskiego kierowcy. Jak powiedziała Lema, polscy śledczy czekają także na wyniki sekcji zwłok przeprowadzonej przez niemieckich specjalistów.

19 grudnia 2016 roku Tunezyjczyk Anis Amri porwał ciężarówkę i po zastrzeleniu polskiego kierowcy Łukasza Urbana wjechał nią w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum Berlina. W zamachu zginęło 12 osób, a ponad 50 zostało rannych. Terrorystę, który zbiegł z miejsca przestępstwa, zastrzelili cztery dni później w Mediolanie włoscy policjanci. (PAP)