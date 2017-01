UE przesuwa datę wdrożenia systemu zarządzania ruchem kolejowym

Europejski system zarządzania ruchem kolejowym ma zacząć działać na niektórych trasach najpóźniej do 2023 r. - wynika z przyjętego w czwartek przez Komisję Europejską rozporządzenia. Oznacza to kilkuletnie opóźnienie w stosunku do wcześniej ustalonych terminów.