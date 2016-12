IOM: ok. 5 tys. migrantów zatonęło na Morzu Śródziemnym w 2016 roku

Co najmniej 5 tysięcy migrantów zatonęło w tym roku podczas próby przeprawienia się przez Morze Śródziemne do Europy - poinformowała w piątek Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). Tylko w ostatnich dniach u wybrzeży Włoch zatonęło co najmniej 90 osób.