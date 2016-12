Plate powiedział, że oficer łącznikowy Federalnego Urzędu Kryminalnego BKA w Rzymie został poinformowany przez włoskich przedstawicieli, że poszukiwany w związku z zamachem w Berlinie został zastrzelony i zidentyfikowany.

"To nie jest jeszcze urzędowe potwierdzenie. Proszę o trochę cierpliwości" - dodał rzecznik. "Napływające informacje utwierdzają nas w przekonaniu, że chodzi o (poszukiwaną) osobę" - podkreślił. Jeśli to się potwierdzi, to MSW odczuwa wielką ulgę, że zagrożenie zostało zlikwidowane - dodał Plate.

Niemiecki MSZ podziękował Włochom za dobrą współpracę i wymianę informacji.