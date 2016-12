Senator PiS Stanisław Kogut ocenił, że zmiany są sprawiedliwe i oczekiwane przez większość społeczeństwa. "27 lat opozycjoniści, ludzie internowani, ludzie +Solidarności+ czekali na ten projekt (...) Dzisiaj powinniśmy zrealizować ten testament młodych chłopaków, którzy zginęli m.in. w kopalni Wujek" - powiedział Kogut.

W ocenie polityków opozycji Senat nie może procedować nad ustawą, ponieważ nie doszło do jej uchwalenia przez Sejm. "Tak ważna ustawa nie powinna być procedowana w tym trybie" - powiedział Piotr Wach (PO).

Senator Jan Rulewski (PO) zwrócił uwagę, że ustawa nie obejmuje "100 tys. tajnych współpracowników, którzy donosili na osoby, których troską była suwerenność i niepodległość Polski". Pytał, czy były propozycje objęcia TW przepisami tej ustawy.

Głównym celem ustawy jest obniżenie emerytur i rent "za służbę na rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. powstał UOP). Od 1 października 2017 r. maksymalna emerytura dla tych osób nie będzie mogła być wyższa niż średnie świadczenie w ZUS (emerytura - ok. 2 tys. zł, renta - ok. 1,5 tys. zł, renta rodzinna - ok. 1,7 tys. zł).

Według szacunków MSWiA obniżonych zostanie ponad 18 tys. emerytur policyjnych, ponad 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich i ponad 9 tys. rent rodzinnych. Zmiany mają przynieść ok. 546 mln zł oszczędności rocznie. Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy będzie sprawdzać IPN, który informował, że dotyczy to ponad 240 tys. osób. Od decyzji obniżającej świadczenia będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Zdecydowano, że szef MSWiA będzie mógł wyłączyć z przepisów ustawy "w szczególnie uzasadnionych przypadkach" osoby pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa, ze względu na "krótkotrwałą służbę przed 31 lipca 1990 r. oraz rzetelnie wykonywanie zadań i obowiązków po 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem życia".(PAP)