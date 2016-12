Trzy ustawy autorstwa posłów PiS całościowo regulują postępowanie w TK i status jego sędziów. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK zmienia m.in. zasady wyłaniania kandydatów na prezesa TK i wprowadza jego sześcioletnią kadencję. Ustawa o statusie sędziów TK wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK, zmienia też zasady ich odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ustawa Przepisy wprowadzające zawiera przepisy przejściowe i końcowe do obu ustaw.

Przepisy wprowadzające m.in. z mocy prawa unieważniają wybór z 30 listopada trzech sędziów TK - jako kandydatów dziewięciorga sędziów TK zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym TK - na nowego prezesa Trybunału. Kadencja dotychczasowego prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego wygasa 19 grudnia.

Według tej ustawy, do czasu powołania nowego prezesa, TK kieruje p.o. prezes. Wybierze go prezydent RP "spośród sędziów Trybunału o najdłuższym stażu pracy w sądownictwie powszechnym lub administracji państwowej szczebla centralnego na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa". P.o. prezes w miesiąc od ogłoszenia ustawy przeprowadzałby procedurę przedstawienia prezydentowi kandydatów na prezesa TK.

W zwołanym i prowadzonym przez p.o. prezesa Zgromadzeniu Ogólnym w tej sprawie nie obowiązywałby generalny zapis ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, że ZO podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów TK. W tym ZO mają uczestniczyć sędziowie, "którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta" (chodzi o wybranych do TK w grudniu ub.r. Mariusza Muszyńskiego, Lecha Morawskiego i Henryka Ciocha, których Rzepliński nie dopuszcza do orzekania w TK i do udziału w ZO.).

Ustawa ta stanowi też, że sędzia TK może - w miesiąc od wejścia w życie ustawy o statusie sędziów TK - przejść w stan spoczynku "w związku z wprowadzeniem w trakcie trwania jego kadencji nowych zasad realizacji obowiązków sędziego".

Co do zasady wszystkie trzy ustawy wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W dniu po tym ogłoszeniu wchodzą zaś w życie zapisy m.in. o: możliwości powołania p.o. prezesa TK, o nowej procedurze wyboru prezesa TK i o unieważnieniu listopadowego wyboru trzech kandydatów na prezesa. Tego dnia straci też co do zasady moc obecna ustawa o TK z 22 lipca.