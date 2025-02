– Podczas posiedzeń komisji śledczej ds. Pegasusa jest trochę gry medialnej po każdej ze stron. Oba największe obozy polityczne na tym korzystają – mówi w programie „Polityczny porządek” Krzysztof Łapiński, politolog, ekspert ds. PR, w latach 2014–2015 zastępca rzecznika prasowego PiS, w latach 2017–2018 rzecznik prasowy prezydenta Andrzeja Dudy.

Z byłym posłem PiS rozmawiamy o areszcie dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, dymisji szefowej CBA Agnieszki Kwiatkowskiej-Gurdak oraz kampanijnym wyścigu kandydatów na prezydenta RP.

Ziobro stanie przed komisją ds. Pegasusa? Sejm wyraził zgodę na areszt

Zdaniem gościa DGP zamieszanie wokół prac komisji śledczej ds. Pegasusa wzmacnia polaryzację w Polsce. Obie największe siły polityczne politycznie na tym korzystają. – Politycy Koalicji Obywatelskiej pokazują wyborcom, że są twardzi, nieustępliwi, że nawet gdy Zbigniew Ziobro próbuje uniknąć spotkania, to wysyłana jest policja, jest doprowadzony. Natomiast PiS przekonuje, że to wyłącznie zemsta polityczna, że nie chodzi o żadną prawdę czy sprawiedliwość – mówi Krzysztof Łapiński.

Jak tłumaczy, jeszcze parę miesięcy temu wydawało się, że komisja ds. Pegasusa może być „jedną z ważniejszych komisji”, że względu na „medialność” tematu. – O Pegasusie się wcześniej dużo mówiło, pisało. (...) Mowa o programie, który mógł śledzić nie tylko rozmowy telefoniczne i nie tylko smsy, ale niemalże wszystko – podkreśla rozmówca DGP. Czas pokazał jednak, że „same przesłuchania chyba niewiele wnoszą”.

– Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego czy próba doprowadzenia Zbigniewa Ziobro na pewno ogniskuje uwagę opinii publicznej wokół komisji, ale de facto nie ma żadnych efektów. Póki co przesłuchanie przed komisją zakończyło karierę szefowej CBA. To na razie jedyny namacalny efekt działani tej komisji – ocenia były polityk.

Wybory prezydenckie za trzy miesiące. Kandydaci zabiegają o głosy

Średnia sondażowa z ostatnich tygodni wskazuje, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w wyborach prezydenckich może liczyć na poparcie 33 proc. głosujących. Na szefa IPN Karol Nawrocki chce zagłosować 24 proc. wyborców, z kolei na lidera Konfederacji Sławomira Mentzena 15 proc. osób. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia cieszy się poparciem na poziomie 7 proc. Reszta kandydatów może liczyć na poparcie od 1 do 3 proc. wyborców.

– Kluczowe będzie to, co wydarzy się w kwietniu i w pierwszej połowie maja. (...) Kampania tak naprawdę po żadnej ze stron ona nie nabrała jeszcze tej dynamiki. Trzeba mieć odpowiedni timing. Pamiętajmy, że nawet do 20 proc. wyborców podejmuje decyzję o tym, czy pójdzie na wybory i na kogo odda głos dopiero w ostatniej chwili, pod wpływem różnego rodzaju wydarzeń kampanijnych. (...) Dzisiaj każdy z kandydatów musi walczyć o to, żeby nie odbiegać daleko od stawki – ocenia Łapiński.

W rozmowie z Wirtualną Polską Szymon Hołownia przyznał, że jego wyzwaniem jest pokonanie Sławomira Mentzena, czyli zajęcie trzeciego miejsca. – Rozumiem pewne obniżanie oczekiwań. (...) Gdyby prężył muskuły, że wejdzie do drugiej tury, to później wynik byłby daleki od zapowiedzi. (...) Jeśli zrobi wynik poniżej zapowiedzi, to będą trudności z utrzymaniem swoistości Trzeciej Drogi, także z utrzymaniem posłów – wskazuje rozmówca DGP.

Polityczny porządek. Nowy program DGP

„Polityczny porządek” to program, w którym staramy się uporządkować rzeczywistość i nadać sens aktualnym wydarzeniom politycznym. Audycję prowadzi dziennikarz DGP Marek Mikołajczyk.

