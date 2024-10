Pro-rosyjski czy pro-dolarowy? Jakim politykiem jest nominalny zwycięzca wyborów w Gruzji? Zapraszamy do obejrzenia najnowszego odcinka programu "Polska – Europa – Świat".

Gruzja po wyborach

Co sytuacja w tym kraju oznacza dla Polski i jak łączy się kryzysem na Bliskim Wschodzie - o tym w najnowszym wydaniu programu Polska Europa Świat rozmawiali Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz.

Nowy cykl DGP

„Polska – Europa – Świat” to program, w którym Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej oraz Zbigniew Parafianowicz, z-ca kierownika działów Kraj Świat i Gospodarka, będą rozmawiali o tym co stoi za najważniejszymi wydarzeniami na świecie i co oznacza to dla Polski.

Aby zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, warto poznać motywy i emocje, które towarzyszą podejmowanym decyzjom. Wyjaśnić uwarunkowania zarówno finansowo gospodarcze jak i polityczno-kulturowe.

W nadawanym raz w tygodniu programie autorzy wskażą, co według nich najważniejszego wydarzyło się i wydarzy w obszarze bezpieczeństwa i dyplomacji. Osadzą te wydarzenia w kontekście ekonomicznym, ale też społecznym i historycznym. To audycja dla tych, którzy nie chcą poznać odpowiedzi jedynie na pytanie „Co się stało”, ale też „Co to znaczy i co dalej”.