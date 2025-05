Izraelska armia systematycznie wykorzystuje palestyńskich cywilów w Strefie Gazy jako żywe tarcze i wysyła ich do budynków oraz tuneli, by sprawdzali, czy nie ma tam bomb i bojowników - napisała w sobotę agencja Associated Press. To kolejne doniesienia o tym procederze.

"Pobili mnie i powiedzieli nie masz innego wyjścia, zrób to albo cię zabijemy" - powiedział AP 36-letni Ajman Abu Hamadan, którego izraelscy żołnierze zmuszali, by latem 2024 r. przez dwa i pół tygodnia sprawdzał domy w północnej Strefie Gazy. Mężczyźnie przyczepiono kamerę i codziennie zmuszano, by przeszukiwał domy pod kątem materiałów wybuchowych i wejść do tuneli. Za nim stali żołnierze, którzy po sprawdzeniu wchodzili do budynków i je niszczyli - napisała AP, która rozmawiała z kilkoma Palestyńczykami wykorzystywanymi przez izraelską armię, a także z żołnierzami, którzy potwierdzili te praktyki. Wykorzystywanie Palestyńczyków jako żywych tarcz stało się powszechne podczas wojny w Strefie Gazy, a proceder odbywa się za milczącym przyzwoleniem dowódców, a czasem za ich zachętą - powiedzieli wojskowi, którzy rozmawiali z AP, a także izraelską organizacją Breaking the Silence (ang. Przełamując Milczenie), która zrzesza weteranów służących na okupowanych terytoriach palestyńskich. Siły Obronne Izraela zakazują zmuszania cywilów do udziału w operacjach - przekazała armia AP. Dodano, że wojsko bada jednak doniesienia o kilku przypadkach wykorzystywania Palestyńczyków. Rozkazy często przychodziły z góry, ta praktyka przyspieszała operację, pozwalała na oszczędzanie amunicji i ochronę wojskowych psów przed śmiercią lub urazem - wyliczyli żołnierze w rozmowie z AP. Trump First w wersji bliskowschodniej. "Netanjahu nie ma nic, co mógłby dać Trumpowi" Zobacz również O wykorzystywaniu Palestyńczyków jako żywych tarcz informował już m.in. dziennik "Haarec" czy Czerwony Krzyż. Izraelska żandarmeria przekazała w marcu, że wszczęła śledztwo w sprawach opisanych przez tę organizację. Palestyńczycy byli już wykorzystywani przez wojsko izraelskie jako żywe tarcze podczas działań na Zachodnim Brzegu w czasie drugiej intifady w 2002 r. W 2005 r. Sąd Najwyższy orzekł, że takie działania łamią prawo międzynarodowe i są nielegalne, a ówczesny szef sztabu gen. Dan Chaluc polecił stosować się do tego wyroku. Izrael od dawna oskarża Hamas o wykorzystywanie palestyńskich cywilów jako żywych tarcz i obwinia tę terrorystyczną organizację o śmierć cywilów zabijanych w izraelskich atakach wymierzonych w tę grupę. Jerzy Adamiak (PAP) adj/ sp/ Karolina Nowakowska Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję