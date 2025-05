Po miesiącach rozmów i ustępstw wobec Rosji, które ani o krok nie przybliżyły nas do zakończenia wojny w Ukrainie, Donald Trump sygnalizuje wycofanie się Stanów Zjednoczonych z udziału w negocjacjach.

Tuż po poniedziałkowej rozmowie z Władimirem Putinem prezydent USA oświadczył, że „Rosja i Ukraina natychmiast rozpoczną negocjacje na temat zawieszenia broni i – co najważniejsze – zakończenia wojny”. Ale – podkreślił we wpisie na portalu TruthSocial – „warunki tego zostaną wynegocjowane między obiema stronami, ponieważ to one znają szczegóły, których nikt inny nie jest świadomy”.