Do 5 czerwca obowiązuje w UE rozporządzenie, na mocy którego Ukraina została zwolniona z ceł na produkty rolne eksportowane do Unii.

Gill powtórzył w środę, że nie ma mowy o przedłużeniu rozporządzenia. By jednak uniknąć powrotu do ceł sprzed wojny, KE rozważa wprowadzenie środków przejściowych, które obowiązywałyby do czasu wynegocjowania nowego porozumienia z Ukrainą na podstawie umowy stowarzyszeniowej z 2016 roku.