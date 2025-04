Rosyjskie uderzenia na Kijów są niepotrzebne i dochodzi do nich w bardzo złym czasie - napisał w czwartek prezydent USA Donald Trump. Zaapelował do Władimira Putina, by "przestał" i zawarł umowę pokojową.

"Nie jestem zadowolony z rosyjskich uderzeń na Kijów. Niepotrzebne i w bardzo złym czasie. Władimirze, PRZESTAŃ! 5000 żołnierzy ginie. Załatwmy porozumienie pokojowe!" - wezwał Trump w porannym wpisie w czwartek na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Do największego od miesięcy ataku rakietowego na Kijów, w wyniku którego zginęło co najmniej 9 osób, doszło tuż po rozmowach delegacji USA i Ukrainy w Londynie i przed wizytą prezydenckiego wysłannika Steve'a Witkoffa w Moskwie. Słowa prezydenta USA padły kilkanaście godzin po tym, jak sugerował on, że "ma porozumienie z Rosją" i że to Ukraina i jej prezydent są większą przeszkodą do osiągnięcia układu pokojowego. "Myślę, że Rosja jest gotowa... wiele osób mówiło, że Rosja chce zagarnąć wszystko, ale myślę, że mamy układ z Rosją. Musimy zawrzeć układ z Zełenskim. Myślałem, że łatwiej będzie się ułożyć z Zełenskim, ale jak dotąd było to trudniejsze. Ale to w porządku, myślę, że będziemy mieć porozumienie z obiema stronami" - mówił Trump w środę w Gabinecie Owalnym. Trump: Zełenski szkodzi rokowaniom pokojowym Zobacz również Pytany o to, czy USA w ramach porozumienia z Rosją mają zamiar uznać Krym za rosyjski, Trump odparł, że "chce tylko, by wojna się zakończyła", i zaznaczył, że nie faworyzuje żadnej ze stron. "Nie obchodzi mnie to, (na ile) obie strony będą zadowolone, o ile podpiszą porozumienie" - powiedział. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP) Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję