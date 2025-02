Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek, że odwołał zaplanowaną na środę wizytę w Arabii Saudyjskiej. Wyjazd przeniesiono na 10 marca. Ukraiński przywódca dodał, że czeka na delegację USA w Kijowie.

"Nie pojadę do Arabii Saudyjskiej. Skontaktowaliśmy się z partnerami z Arabii Saudyjskiej. Mam bardzo dobre relacje z królem" - przekazał Zełenski na konferencji prasowej w Ankarze.

"Nie można podejmować decyzji o tym, jak zakończyć wojnę w Ukrainie bez Ukrainy"

Prezydent odniósł się do wtorkowych rozmów w Rijadzie delegacji USA i Rosji. "Nie można podejmować decyzji o tym, jak zakończyć wojnę w Ukrainie bez Ukrainy" - powiedział. "Nie zaproszono nas na to amerykańsko-rosyjskie spotkanie w Arabii Saudyjskiej. To dla nas było niespodziewane, dowiedzieliśmy się o tym z mediów" - podkreślił.

"Jestem przekonany, że dla Ukrainy, naszego regionu, dla Europy, ważne jest, by wszelkie rozmowy o zakończeniu wojny nie odbywały się za plecami podmiotów, których dotyczą skutki rosyjskiej agresji" - oświadczył Zełenski.

Dodał, że "Ukraina, Europa - w tym UE, Wielka Brytania i Turcja - mają być włączone do rozmów i opracowywania wraz z USA koniecznych gwarancji bezpieczeństwa dotyczących naszej części świata".

"Wiemy, że USA i kilka krajów europejskich nie popierają naszego członkostwa w NATO" - dodał Zełenski i ocenił, że "jest to zbieżne z wielkim życzeniem Rosji".

Zełenski przyznał, że "dynamika" wojny bardzo wzrosła. Przyspieszył też znacząco proces dyplomatyczny; "czy to się nam podoba czy nie. Taki jest fakt" - podkreślił.

Zapowiedział też, że Kijów pod żadnym pozorem nie uzna rosyjskiej aneksji ukraińskich ziem.

Ukraina z poparciem Turcji

Erdogan zwrócił natomiast uwagę na konferencji prasowej, że wizyta Zełenskiego w Turcji odbywa się w czasie, w którym może dojść do poważnych zmian w dynamice wojny w Ukrainie.

Prezydent wyraził też przekonanie, że Turcja jest idealnym miejscem do przeprowadzenia przyszłych rozmów między Rosją, Ukrainą i USA.

Przypomniał, że Turcja w marcu 2022 roku była gospodarzem rozmów ukraińsko-rosyjskich. Ankara, która próbuje utrzymywać dobre stosunki z dwoma stronami konfliktu, brała też udział w powstaniu tzw. inicjatywy zbożowej.

"Od zawsze popieramy integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy"; to coś, "z czego nie można zrezygnować" - oświadczył Erdogan.

W warunkach blokady ukraińskich portów przez rosyjską armię w lipcu 2022 r. przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli z Turcją i ONZ dwie oddzielne "lustrzane" umowy, odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Miało to gwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Piwdennego.

Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ mal/