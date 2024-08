Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu co najmniej 40 sportowców uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Dr Maria Van Kerkhove, szefowa WHO, oświadczyła na konferencji w Genewie, że w ostatnich miesiącach wiele krajów doświadczyło ognisk COVID-19, w tym podczas igrzysk olimpijskich, gdzie co najmniej 40 sportowców uzyskało pozytywny wynik testu. To nie jest zaskakujące, ponieważ wirus krąży dość szybko na całym świecie - podało PAP.

Szefowa WHO zapewniła, że MKOI podjął właściwe kroki i przeanalizował wszystkie środki, jakie należy zastosować podczas igrzysk olimpijskich. Jednocześnie wyraziła zaskoczenie aktualnie dużą cyrkulacją wirusa COVID-19, ponieważ epidemie wirusów układu oddechowego mają tendencję do nasilania się, gdy jest zimno.

Do tej pory z zakażeniem koronawirusem zmagał się m.in. brytyjski pływak Adam Peaty, srebrny medalista igrzysk w Paryżu na 100 m stylem klasycznym.

Źródło: PAP