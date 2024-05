Platforma Temu, oskarżona przez unijne organizacje o handel podróbkami i wprowadzanie konsumentów w błąd, zareagowała na skargę złożoną do Komisji Europejskiej, deklarując poprawę standardów.

Skargi na serwis Temu wobec Komisji Europejskiej

W skardze złożonej w czwartek do Komisji Europejskiej unijne organizacje zarzuciły Temu m.in. handel podróbkami, produktami bez atestów oraz stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych mających na celu wprowadzanie konsumentów w błąd, jak np. zamieszczanie fałszywie pozytywnych opinii o produktach.

Wezwanie do śledztwa i odpowiedź platformy

Grupy, pod przewodnictwem unijnej organizacji konsumentów BEUC (zrzesza organizacje krajowe), wezwały KE do wszczęcia oficjalnego śledztwa wobec możliwości naruszenia przez serwis unijnej ustawy o usługach cyfrowych (DSA). Prawo to zakłada, że produkty sprzedawane w UE zarówno w internecie, jak i w tradycyjnych sklepach, muszą być bezpieczne i zgodne z prawem europejskim.

W piątek platforma Temu przekazała PAP oficjalny komentarz, w którym zapewniła, że traktuje skargę BEUC bardzo poważnie i zapowiedziała, że chętnie poprawi usługi dla konsumentów oraz naprawi niedociągnięcia. Dodała, że jest "nowicjuszem w Europie", bo swoją działalność na tutejszych rynkach rozpoczęła nieco ponad rok temu.

"Zależy nam na przejrzystości i pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami (...). Jesteśmy gotowi do sprawnej i sumiennej współpracy z zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i zrównoważonego rozwoju platformy" - zapewniła firma w oświadczeniu.

Działania podejmowane przez Temu w odpowiedzi na zastrzeżenia

Dodała też, że podjęła już w tym kierunku pierwsze kroki, m.in. w ubiegłym tygodniu zawarła porozumienie z niemiecką organizacją konsumentów VZBV o zaprzestaniu "niektórych działań, co do których zgłoszono obawy" i zobowiązała do zajęcia się nimi.

"Wiele z nich jest objętych skargą BEUC" - zaznaczono w oświadczeniu.

Firma dodała, że w poniedziałek podpisała też zobowiązanie dotyczące bezpieczeństwa produktów z południowokoreańską Komisją Sprawiedliwego Handlu (ang. South Korea's Fair Trade Commission), zobowiązując się do wprowadzenia kompleksowego systemu wykrywania, zapobiegania i usuwania niebezpiecznych produktów z obiegu.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP)

