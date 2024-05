Kluczowe dla obronności i bezpieczeństwa Europy jest powołanie komisarza do spraw obronności i Rady ds. obronności, by ukształtował się budżet na ten cel, poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz. Wartość stworzenia rezerwy finansowej na przemysł zbrojeniowy w UE jest szacowana na ok. 100 mld euro. "Polska zawsze jako pierwsza podnosiła wiele kwestii, bo jesteśmy w obliczu bezpośredniego zagrożenia." - dodał Kosiniak-Kamysz.